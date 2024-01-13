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Kayseri'de 5 Kaçak Göçmen Otomobil Bagajında Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 5 Kaçak Göçmen Otomobil Bagajında Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 5 kişiyi otomobil bagajında yakaladı. Şüpheli araçta kimliksiz 5 yabancı uyruklu şahıs bulunurken, organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de 5 Kaçak Göçmen Otomobil Bagajında Yakalandı
13.01.2024 - 20:02,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkeye kaçak yollarla giren 5 kişi otomobil bagajında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ekiplerce yapılan çalışmalarda; il girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Durdurulan araçta kimliksiz 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında; sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlanırken organizatör oldukları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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