Kayseri\'de 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta toplam 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan bir araçta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

A.C.A. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ