Kayseri\'de 510 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsünde 510 kilo kaçak tütün bulundu.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Solaklar Mahallesi'nde yol emniyet ve kontrol faaliyeti yapıldı. Yapılan uygulamada kimlik kontrolü için durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 510 kilo kaçak tütün bulundu.

Bulunan tütüne el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ