Kayseri Polisi, 54 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Kadını Yakaladı - Son Dakika
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Kayseri Polisi, 54 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Kadını Yakaladı

Kayseri Polisi, 54 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Kadını Yakaladı

Kayseri polisi, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G.'yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15.05.2024 17:31
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Kayseri polisi, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" yapma suçundan 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G.'nin (38) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. N.G., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Polisi, 54 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Kadını Yakaladı - Son Dakika

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