Kayseri Polisi, 54 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Kadını Yakaladı

Kayseri polisi, 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" yapma suçundan 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G.'nin (38) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. N.G., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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