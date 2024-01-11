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Kayseri'de yapılan operasyonda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de yapılan operasyonda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde bir tıra operasyon düzenlendi. Tırda yapılan aramalarda 570 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de yapılan operasyonda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi
11.01.2024 - 14:38,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde bir tıra operasyon yapıldı. Tırda yapılan aramalarda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de yapılan operasyonda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yapılan operasyonda 570 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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