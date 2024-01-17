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Kayseri'de 7 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 7 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri\'de 7 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi
17.01.2024 - 12:17,
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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürüttü. 2 farklı operasyon düzenleyen ekipler, F.M.L., B.Ç., F.D., O.Ö., O.C.Ö., M.S.B. ve M.A.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede O.Ö.'nün 3 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 7 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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