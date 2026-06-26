Kayseri'de 72 Yaşındaki Kadın İntihar Etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 72 yaşındaki kadın intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Bebek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 72 yaşındaki A.Ç.'den haber alamayan yakınları ikamete geldiklerinde yaşlı kadını iple asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde A.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ