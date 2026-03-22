Kayseri\'de ahıra hayvan saldırdı: 6 keçi telef 5 keçi kayıp

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ahıra sabaha karşı hayvan saldırması sonucu 6 keçi telef olurken, 5 keçi de kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir ahıra iddiaya göre gece hayvanlar saldırdı. Komşusunun sesler duyması üzerine ahıra gelen besici Tamer Gültop, 6 hayvanının telef olduğunu ve 5 hayvanının da kayıp olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kayıp olan hayvanların bulunması için çalışman başlatılırken, ahıra saldıran hayvanların cinsinin belirlenmesi için de araştırma başlatıldı.

Mağduriyetleri için yetkililerden destek beklediklerini söyleyen Besici Tamer Gültop, "Ben Mimsin, Gökkent ve Yavuz Selim Mahallesi arasında hayvancılık yapıyorum. Gece saat 04.15'de komşum beni aradı ve ahırda bir sıkıntı olduğunu çok ses geldiğini söyledi. Geldiğimde 6 tane hayvanımın ölmüş 5 tane hayvanımın da kayıp olduğunu gün ağardığında öğrendim. Mağdur olduk. Büyük bir ihtimalle bunun köpek ya da kurt olduğuyla ilgili yorumlarımız var. Bazı hayvanları boğazından ısırmış, bazılarını vücudunun yumuşak yerlerinden ısırmış. Bunun köpek olabileceğini düşündük. Polis ekiplerine ve belediyeye bilgi verdik. Şu anda bir mağduriyetimiz var. Korkumuz da bu akşam da aynı şeyle yine karşılaşır mıyız. Bunu da engellemek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ