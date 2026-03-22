Kayseri'de ahıra hayvan saldırdı: 6 keçi telef 5 keçi kayıp

22.03.2026 15:08  Güncelleme: 15:27
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ahıra gece hayvanların saldırması sonucu 6 keçi telef olurken, 5 keçi kayboldu. Besici Tamer Gültop, saldırının köpek veya kurt tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor ve yetkililerden yardım bekliyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ahıra sabaha karşı hayvan saldırması sonucu 6 keçi telef olurken, 5 keçi de kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir ahıra iddiaya göre gece hayvanlar saldırdı. Komşusunun sesler duyması üzerine ahıra gelen besici Tamer Gültop, 6 hayvanının telef olduğunu ve 5 hayvanının da kayıp olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kayıp olan hayvanların bulunması için çalışman başlatılırken, ahıra saldıran hayvanların cinsinin belirlenmesi için de araştırma başlatıldı.

Mağduriyetleri için yetkililerden destek beklediklerini söyleyen Besici Tamer Gültop, "Ben Mimsin, Gökkent ve Yavuz Selim Mahallesi arasında hayvancılık yapıyorum. Gece saat 04.15'de komşum beni aradı ve ahırda bir sıkıntı olduğunu çok ses geldiğini söyledi. Geldiğimde 6 tane hayvanımın ölmüş 5 tane hayvanımın da kayıp olduğunu gün ağardığında öğrendim. Mağdur olduk. Büyük bir ihtimalle bunun köpek ya da kurt olduğuyla ilgili yorumlarımız var. Bazı hayvanları boğazından ısırmış, bazılarını vücudunun yumuşak yerlerinden ısırmış. Bunun köpek olabileceğini düşündük. Polis ekiplerine ve belediyeye bilgi verdik. Şu anda bir mağduriyetimiz var. Korkumuz da bu akşam da aynı şeyle yine karşılaşır mıyız. Bunu da engellemek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
