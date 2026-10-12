Kayseri'de akrabasını bıçaklayan şüpheli otobüse çarpınca yakalandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de akrabasını bıçaklayan şüpheli otobüse çarpınca yakalandı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri\'de akrabasını bıçaklayan şüpheli otobüse çarpınca yakalandı, 2 kişi yaralandı
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Kayseri Kocasinan'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce şüpheli, yanındaki bıçakla akrabasını bacağından yaraladı. Kaçmak isterken ışıkta bekleyen halk otobüsüne çarpan şüpheli polis tarafından yakalandı; 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı akrabasını bıçakla yaraladıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli halk otobüsüne çarpınca yakalandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen B.C. ile M.A. henüz bilinmeyen bir nedenden dolay tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C., yanında bulunan bıçakla M.A.'yı bacağından bıçakladı. Olayın ardından 06 BPZ 876 plakalı aracına binen B.C., kaçmak isterken ışıkta bekleyen 38 AB 299 plakalı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kendisi de darp edilen B.C., polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 yaralı ambulanstaki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelPolisOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de akrabasını bıçaklayan şüpheli otobüse çarpınca yakalandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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