Kayseri\'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarparken, kazada 1 yolcu yaralandı. Alkollü sürücüye 25 bin TL ceza yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, T.Y. yönetimindeki 38 KM 490 plakalı otomobil, ışıkta bekleyen B.A. yönetimindeki 03 AFA 747 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 03 AFA 747 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan E.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, T.Y.'nin 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. T.Y.'ye 'alkollü araç kullanma' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

T.Y., 1.00 promilin üstünde alkollü olduğu için 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan hakkında adli işlem başlatılarak, karakola götürüldü. - KAYSERİ