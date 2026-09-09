Kayseri'de alkolü yasal sınırın altında çıkan sürücü cezadan kurtuldu - Son Dakika
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Kayseri'de alkolü yasal sınırın altında çıkan sürücü cezadan kurtuldu

Kayseri\'de alkolü yasal sınırın altında çıkan sürücü cezadan kurtuldu
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Kayseri Melikgazi'de polis uygulamasında durdurulan sürücü U.A., yapılan testte yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak 0.47 promil alkollü çıktı. Cezadan ucu ucuna kurtulan sürücü, ekiplere teşekkür edip sevinçle 'kurtuldum, gördün mü?' dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak, 0.47 promil alkollü çıktı. Cezadan ucu ucuna kurtulan sürücü, sonucun ardından ekiplere teşekkür ederek, 'kurtuldum, gördün mü?' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, U.A. yönetimindeki 06 YBZ 53 plakalı otomobil durduruldu. Araçtan iner inmez ekiplere alkollü olduğunu itiraf eden U.A.'nın yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın 0.03 promil altında ceza yemekten kurtulan B.B. 'kurtuldum, gördün mü?' diyerek, sevinç yaşadı. B.B., görevini yapan ekiplere teşekkür ederek, uygulamadan ayrıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de alkolü yasal sınırın altında çıkan sürücü cezadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de alkolü yasal sınırın altında çıkan sürücü cezadan kurtuldu - Son Dakika
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