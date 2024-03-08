Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 44 noktasında 65 ekip ve 277 personel ile asayiş uygulaması yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve dış ilçelerde 44 noktada 65 ekip ve 277 personel ile yapılan asayiş uygulamasında 3 bin 333 şahıs ve bin 9 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda aranan 7 şahıs yakalandı.
Ayrıca yapılan uygulamada 1 av tüfeği ele geçirilip 5 araç trafikten men edilirken, 76 araca da toplam 257 bin 72 TL para cezası yazıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Asayiş Uygulaması: 7 Şahıs Yakalandı, 257 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken balatalarından alev alan kamyon yandı. Kamyonun lastik kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve sürücü kamyonu yolun kenarında durdurdu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü, ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti. Protestolar sırasında çıkan çatışmalarda 7 kişi yaralandı. Tasarı, ülkede özel üniversitelerin kurulmasının önünü açarken, eğitimin kamusal ve ücretsiz olması gerektiğini öngören anayasaya aykırı olarak görülüyor.
Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi. Şehrin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle trafikte şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A. (17) hayatını kaybederken, Y.A. ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.A.'nın tedavisi ise devam ediyor.
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