Kayseri'de Atatürk Heykeline Saldırı: Konu Araştırılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Atatürk Heykeline Saldırı: Konu Araştırılıyor

Kayseri'de iki kişi, Atatürk heykeline baltayla saldırdıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Kayseri Valiliği, konunun detaylı olarak araştırıldığını ve kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

16.06.2024 16:04
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Kayseri'de biri kadın iki kişinin baltayla Atatürk heykeline saldırması sonrasında Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayseri'de öğle saatlerinde iki kişi; Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tören alanındaki Atatürk heykeline baltayla saldırmış, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınmıştı. Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden açıklama yapıldı. Konunun detaylı olarak araştırıldığının belirtildiği açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balta ile zarar vermeye çalışan dayı - yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Atatürk Heykeline Saldırı: Konu Araştırılıyor - Son Dakika

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