Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başıboş köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta meydana gelen olayda, başıboş köpek sokakta oynayan A.D.'ye (3) saldırdı. Olayda A.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başıboş köpek belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ