Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
06.05.2026 07:02
Kayseri'de akaryakıt istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, şüpheliler kaçtı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre 'çakmak isteme' meselesinden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavga olayının şüphelilerinin olay yerinden kaçtığı otomobil, şüphelilerden birinin ikametinin yakınında bulundu. Otomobili park edip, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre 'çakmak isteme' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, ağır yaralanan Enes A. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiş, arkadaşlarından B.T. bıçakla, A.A.'da darp neticesiyle yaralanmıştı. Olay sonrası 5 şüpheli 38 RA 510 plakalı otomobille akaryakıt istasyonunda kaçmıştı. Ekipler tarafından cinayet şüphelilerini yakalamak için kent genelinde yoğun bir çalışma başlatılırken, şahısların kaçtığı 38 RA 510 plakalı otomobil sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Evin Sokak'ta yol kenarına park edilmiş halde bulundu. Ekipler tarafından otomobilde inceleme çalışması yapılırken, otomobil çalışmaların devamı için bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin park halinde bulunduğu yerin 5 şüpheliden biri olan E.A.'nın ikametine yakın bir yer olduğu öğrenildi.

Ekiplerin, kaçtıkları otomobili park edip kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

