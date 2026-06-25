Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

25.06.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan'da 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. O anlar kaydedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kavgada otomobilde oturan şahsı defalarca bıçakladığı anlar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde geçtiğimiz Pazartesi meydana gelen olayda, B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. yanındaki bıçakla Alper A., Y.B. ve Y.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Alper A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.Y.'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi B.A. yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.A. karakola götürüldü.

Defalarca bıçaklamış

Öte yandan, tartışmanın başladığı ve kavgaya dönüştüğü anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. B.A.'nın binanın aşağısında bulunan Y.B. ve Y.Y. ile tartıştığı ardından bıçak çekerek, saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca Y.B. ve Y.Y.'nin olay yerinden uzaklaştıktan sonra Y.B.'nin park halindeki araca yönelerek, Alper A.'ya bıçakla saldırdığı ve defalarca bıçakladığı anın görüntüsü de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

23:59
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:53
Trump: KAAN’da Ankara’nın istediği olacak
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:37
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 01:54:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.