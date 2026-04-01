Kayseri\'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu ağabey-kardeş bıçaklanarak yaralandı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Atilla Nuhoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.A. ile Ş.A. ve isimleri öğrenilemeyen şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey-kardeş olduğu öğrenilen M.A. ve Ş.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise M.A. ve Ş.A. 'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ