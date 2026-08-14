Kayseri'de 106 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 106 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de 106 Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de 436 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı huzur-asayiş uygulamasında 23 bin 529 kişi kontrol edildi, 106 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, çalıntı araç ve sahte plaka ele geçirildi, 16 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için il genelinde uygulama yapıldı. 23 bin 529 şahıs kontrol edilirken aranan 106 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 436 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. İl genelinde 54 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar - 13 eş zamanlı huzur-asayiş uygulamaları neticesinde 23 bin 529 şahıs ve 8 bin 595 aracın sorgusu yapıldı. Kontrollerde; 106 aranan şahıs yakalandı, 17 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 61 adet fişek, 3 adet maksat dışı bıçak, 1 adet çalıntı araç ve 1 adet sahte plakalı araç ele geçirildi.

Öte yandan 14 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı, 875 araç ve sürücüsüne de çeşitli trafik suçlarından cezai işlem uygulanarak 16 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Asayiş, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 106 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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