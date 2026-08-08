Kayseri\'de dev asayiş operasyonu: 104 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı. Uygulamalarda ayrıca çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 636 personelin katılımıyla Şehit Murat Akpınar - 12 eş zamanlı huzur - asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. İl genelinde 54 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 23 bin 525 şahıs ve 9 bin 342 araç sorgulandı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı, 23 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 17 adet fişek ve 2 adet maksat dışı bıçak ile çeşitli miktarlarda narkotik madde ile 40 adet hap ele geçirildi. Ayrıca; 672 araç ve sürücüsüne de çeşitli trafik suçlarından cezai işlem yapılarak 34 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.