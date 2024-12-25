Kayseri'de Çelik Eşya Atölyesinde Patlama - Son Dakika
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Kayseri'de Çelik Eşya Atölyesinde Patlama

Kayseri\'de Çelik Eşya Atölyesinde Patlama

Kocasinan'daki çelik eşya üretim tesisinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, 3 kişi yaralandı.

25.12.2024 14:55
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çelik eşya üretim tesisinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre çelik eşya üretim atölyesinde boya kazanındaki gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. İki katlı atölyede patlamanın ardından geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, ekiplerde atölyede inceleme yaptı.

Patlama güvenlik kamerasında

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı patlama çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın ardından sokakta yaşanan panik anları da saniye saniye kameraya yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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