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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Kayseri\'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
28.12.2023 - 20:24,
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Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte DEAŞ terör örgütüne müzahir (destek veren) şahısların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde TEM ekipleri tarafından özel harekat polisi destekli yapılan eş zamanlı operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler edinilen 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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