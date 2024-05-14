Kayseri'de DEAŞ Üyesine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ Üyesine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Kayseri\'de DEAŞ Üyesine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan yabancı uyruklu H.Ş.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık suçlamaları reddederken savcı cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti suçlu bulunan H.Ş.'ye tutukluluk halinin devamı ile birlikte 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

14.05.2024 18:06
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Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan yabancı uyruklu H.Ş.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık H.Ş., hakkındaki suçlamaları ret edip örgüte katılmadığını ve silah kullanmadığını söylerken, savcı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından suçlu bulunan H.Ş.'nin tutukluluk halinin devamı ile birlikte 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de DEAŞ Üyesine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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