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Kayseri'de direğe çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de direğe çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil direğe çarparak ortadan büküldü. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri\'de direğe çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
02.01.2024 - 23:45,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direğe çarpan otomobil ortadan bükülürken, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki 38 M.A. 7419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak, ortadan büküldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan M.A. ve 3 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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