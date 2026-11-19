Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen çocuk sürücü, 372 bin TL cezayı öğrenince "2 yılda öderim" diyerek rahat tavırlarıyla şaşırttı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan K.B.K., idaresindeki 62 AAR 853 plakalı motosikletle kaçmaya başladı. Polisten kaçan 18 yaşından küçük K.B.K., kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Nayman Sokak üzerinde yakalandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

CEZAYI ÖĞRENİNCE RAHAT TAVIRLARIYLA ŞAŞIRTTI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde K.B.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, trafiğin ilgili maddelerinden 372 bin TL idari para cezası yazıldı. Gazetecinin 'Polisten neden kaçtın?' sorusuna K.B.K., ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Ekiplerden cezayı öğrenen K.B.K., "2 yılda öderim" diyerek rahat tavırlarıyla şaşırttı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan E.A. da ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet çekiciyle otoparka kaldırıldı.