Kayseri\'de Durdurulan Araçta 102 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Sultangazi'de Gece Bekçileri ile Esnaf Arasında Kavga Çıktı

Sultangazi'de bir bilardo salonu işletmecisi ve yanındaki kişiler, gece bekçilerinin sürekli iş yerlerine gelmesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte gece bekçileri tarafından biber gazıyla karşılık verilen kavgaya vatandaşlar da dahil oldu. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.