Kayseri'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor

Kayseri\'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor

Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadının yargılandığı duruşmaya devam edildi. Sanık A.E. psikolojik sorunları nedeniyle hastanede olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanığın psikolojisi ile ilgili raporun beklenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi. Önceki duruşmada sanık, olay gününü hatırlamadığını söylemiş ve kendisini öldürmeye geldiklerini düşündüğünü ifade etmişti.

16.05.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadının yargılandığı duruşmaya devam edildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık A.E. psikolojik sorunları nedeniyle hastanede olduğu gerekçesiyle katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın psikolojisi ile ilgili raporun beklenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Olay gününü hatırlamadığını söylemişti

Önceki duruşmada mahkemede konuşan tutuklu sanık A.E., olay günü ne olduğunu hatırlamadığını ifade ederek; "Sadece o gün sabaha karşı dairede oturan aslında öz annem ve babamlara kahvaltıya gittik. Ben zaten psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Hep birlikte kahvaltı yaparken bir anda camdan binanın otoparkına 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni öldürmeye geldiler diye korktum. Elime bıçağı ne zaman aldım, nereden aldım bilmiyorum. Gözümü açtığımda ağabeyim üstümde beni tutmaya çalışıyordu. Sonra eniştem diye bildiğim aslında öz babam M.Ö. yerde yatıyordu. Ben evlatlık verildiğimi ortaokul dönemlerimde öğrendim ama kesinlikle hiç üzülmedim, ben hepsini de çok severim. Konunun bununla hiç alakası yok" demişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Mahkeme, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement