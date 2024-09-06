Kayseri\'de Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde iddiaya göre, Hatice Gül ile erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül'e ateş açtı. M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, Hatice Gül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ