Kayseri'de Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan tartışmada erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

06.09.2024 13:37
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde iddiaya göre, Hatice Gül ile erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül'e ateş açtı. M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, Hatice Gül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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