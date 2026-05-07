Kayseri\'de Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun altına giren otomobildeki anne hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde seyir eden A.A. idaresindeki 38 ZD 889 plakalı otomobil, M.Ş.'nin kullandığı 06 EKE 273 plakalı kamyonun altına girdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.A. ve annesi S.A., ekipler tarafından çıkartıldı. Ağır yaralanan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, anne S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkartılırken, hayatını kaybeden S.A.'nın cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ