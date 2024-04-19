Kayseri\'de FETÖ\'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.