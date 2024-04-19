Kayseri\'de FETÖ\'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şüpheli, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., emniyete götürüldü. - KAYSERİ
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyonun kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı ve bir sokak köpeği telef oldu. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü ve yolcusu kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.
Bursa'da Yunus Timleri, şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara şok baskınlar düzenledi. Metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edilerek sorgulandı. Bir şüpheli, polisin 'ne yapıyorsun burada' sorusuna 'odun toplamaya geldim' cevabını verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, metruk binalara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
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