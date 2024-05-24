Kayseri polisi, FETÖ'nün 'gaybubet' faaliyetlerinde yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Kayseri polisi, FETÖ'nün 'gaybubet' faaliyetlerinde yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı

Kayseri polisi, FETÖ\'nün \'gaybubet\' faaliyetlerinde yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde 'Gaybubet' olarak faaliyet yürüten 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.05.2024 08:53
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Kayseri polisi, terör örgütü FETÖ içerisinde "gaybubet" olarak faaliyet yürüten 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde "Gaybubet" olarak faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler; haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski binbaşı A.A. (46), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev hanımı M.N.Y. (37), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski öğretmen F.E.S. (40), 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi ve avukat E.H. (55) ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç olmuş eski öğretmen E.Ö (44) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri polisi, FETÖ'nün 'gaybubet' faaliyetlerinde yer alan 5 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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