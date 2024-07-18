Kayseri\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şahıs yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde hakkında arama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde hakkında arama kararı olan B.D. (32) yakalandı. Ekiplerce B.D.'nin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ