Kayseri\'de Gece Kartalları Denetim Yaptı: 796 Şahıs ve 59 Araç Sorgulandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Gece kartalları' tarafından yapılan denetimlerde 796 şahıs ve 59 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre il merkezi polis merkez amirlikleri sorumluluk bölgesinde gece kartalları tarafından yapılan uygulamalarda; 796 şahıs ve 59 araç sorgulandı. Uygulama çerçevesinde ayrıca 49 park ve bahçe denetlenirken aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için denetimlerin ara vermeden devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ