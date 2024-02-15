Kayseri'de hapis cezası bulunan şahıs, eşini rehin aldıktan sonra polis tarafından ikna edildi - Son Dakika
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Kayseri'de hapis cezası bulunan şahıs, eşini rehin aldıktan sonra polis tarafından ikna edildi

Kayseri\'de hapis cezası bulunan şahıs, eşini rehin aldıktan sonra polis tarafından ikna edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki bıçakla eşini rehin aldı. Olay yerine gelen emniyet amiri, şahsa ikna edici sözlerle yaklaşarak onu teslim olmaya ikna etti. Şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

15.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki bıçakla eşini rehin aldı. Olay yerine gelen emniyet amirinin şahsa, "Elindeki bıçağı bırak. Allah'ını seversen. Ben senin için geldim. Sana kurban olurum" demesinin ardından ikna olan şahıs evden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Danışment Gazi Mahallesi Güllük Şemsettin Caddesi üzerinde bulunan bir evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Kapısında polisleri gören S.E., yakalanmamak için elindeki bıçak ile eşi Y.E.'yi rehin aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

Emniyet amirinin yaklaşımı şahsı ikna etti

Bu sırada olay yerine gelen emniyet amiri, şüpheli S.E. ile pencereden iletişime geçti. Burada şüpheliyle konuşan emniyet amiri, "Elindeki bıçağı bırak. Allah'ını seversen. Ben senin için geldim. Sana kurban olurum" diyerek şahsı ikna etti. Dışarıya çıkan S.E., teslim oldu.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.E., emniyete götürüldü. S.E. burada kendisini görüntüleyen gazetecilere "sanki terörist yakaladılar" diyerek tepki gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de hapis cezası bulunan şahıs, eşini rehin aldıktan sonra polis tarafından ikna edildi - Son Dakika

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