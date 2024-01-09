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Kayseri'de Hırsızlık Yapan 21 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Hırsızlık Yapan 21 Kişi Yakalandı

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında belirlenen adreslere düzenledikleri baskında çok sayıda suç aleti ele geçirdi.

Kayseri\'de Hırsızlık Yapan 21 Kişi Yakalandı
09.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:56
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Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametlerden para, ziynet eşyası hırsızlığı yapan şüpheli şahısların yakalanması ve meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 kişinin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Hırsızlık Yapan 21 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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