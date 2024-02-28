Kayseri'de husumetli tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de husumetli tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri\'de husumetli tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Alim D., karnından vurularak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şahsı vurarak kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahla karnından vurulan Alim D. ağır yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Alim D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Alim D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şahsı vurarak kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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