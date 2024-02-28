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Kayseri'de husumetlilerinin silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla karnından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Alim D. ateş açılması sonucu karnından vurularak, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Alim D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Alim D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.