Kayseri'de husumetlilerinin silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de husumetlilerinin silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla karnından vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

28.02.2024 19:48  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de husumetlilerinin silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla karnından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Alim D. ateş açılması sonucu karnından vurularak, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Alim D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Alim D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de husumetlilerinin silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de husumetlilerinin silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement