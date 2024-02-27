Kayseri\'de Huzur Uygulamasında 8 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 382 şahıs sorgulanırken, kimliği bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri ve Sivas-Kayseri uygulama noktalarında göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Huzur Uygulaması yapıldı. 89 binek araç ile 6 otobüste 76'sı yabancı olmak üzere 382 şahıs sorgulanırken 8 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Yabancı uyruklu 8 şahıs sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlere başlandı. - KAYSERİ