Kayseri'de Huzuru Bozan Araçlara Yönelik Denetimlerde 20 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Kayseri'de Huzuru Bozan Araçlara Yönelik Denetimlerde 20 Araç Trafikten Men Edildi

Kayseri\'de Huzuru Bozan Araçlara Yönelik Denetimlerde 20 Araç Trafikten Men Edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. 17-23 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 31 bin 914 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 20 araç trafikten men edildi. Ayrıca, abartı egzoz araç kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak ve drift yapmak gibi suçlardan toplamda 468 sürücüye işlem yapıldı.

25.04.2024 14:54
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzuru bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda 31 bin 914 araç ve sürücüsü denetlenirken 20 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri 17- 23 Nisan tarihleri arasında il genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yaptı. Çalışma neticesinde 31 bin 914 araç ve sürücüsü denetlenirken; 29 sürücüye 'abartı egzoz araç kullanmak', 51 sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek', 280 sürücüye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 75 sürücüye 'alkollü araç kullanmak', 23 sürücüye 'yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak', 10 sürücüye 'drift yapmak' maddelerinden işlem yapılırken 20 araç ise trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Huzuru Bozan Araçlara Yönelik Denetimlerde 20 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Huzuru Bozan Araçlara Yönelik Denetimlerde 20 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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