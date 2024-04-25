Kayseri\'de Huzuru Bozan Araçlara Yönelik Denetimlerde 20 Araç Trafikten Men Edildi

3.Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzuru bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda 31 bin 914 araç ve sürücüsü denetlenirken 20 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri 17- 23 Nisan tarihleri arasında il genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yaptı. Çalışma neticesinde 31 bin 914 araç ve sürücüsü denetlenirken; 29 sürücüye 'abartı egzoz araç kullanmak', 51 sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek', 280 sürücüye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 75 sürücüye 'alkollü araç kullanmak', 23 sürücüye 'yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak', 10 sürücüye 'drift yapmak' maddelerinden işlem yapılırken 20 araç ise trafikten men edildi. - KAYSERİ