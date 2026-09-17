Kayseri'de iş adamı cinayeti davasında sanık savunma yaptı, tutukluluk devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de iş adamı cinayeti davasında sanık savunma yaptı, tutukluluk devam etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri\'de iş adamı cinayeti davasında sanık savunma yaptı, tutukluluk devam etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iş adamı Mustafa Yerli'nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık, 'Çok da pişmanım' dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri'de iş adamı Mustafa Yerli'nin öldürülmesiyle ilgili görülen davada savunma yapan tutuklu sanık, "Silahımda 12 mermi vardı. Keşke Mustafa Yerli bana silah çekmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Çok da pişmanım" dedi.

Kayseri'de iş adamı Mustafa Yerli'nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tüm sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmada, olay günü Yerli'nin yanında bulunan müştekiler ile tanıklar dinlendi. Yerli ailesinin avukatlığını MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yaptı. Duruşmada; Mustafa Yerli'nin öldürüldüğü sırada yanında bulunan H.Ç. ve F.Y., olay günü E.T.'ye ait olduğu iddia edilen mavi renkli aracın kendi araçlarının önünü kestiğini öne sürerek, Mustafa Yerli'nin araçtan iner inmez E.T. tarafından vurulduğunu söyledi. Müştekiler ayrıca olay yerine E.T. ile bağlantılı olduğunu belirttikleri başka bir aracın da geldiğini söyledi.

Duruşmada olay gününe ilişkin bilgisi bulunan tanıklar da dinlendi. Tanıklar, olay günü gördüklerini ve yaşananlara ilişkin bildiklerini mahkeme heyetine aktardı. Yerli ailesinin avukatı Enes Ertuğrul Kalın ise sanıklar tarafından dinletilen tanıkların beyanlarına itiraz etti. Kalın, tanıkların kollukta verdikleri ifadeleri duruşmada inkar ederek, çelişkili beyanlarda bulunduklarını belirtti. Kalın ayrıca cinayetle yargılanmayan diğer sanıkların da E.T.'yi korumak amacıyla ifade verdiklerini öne sürdü. Avukat Enes Ertuğrul Kalın, olayın gerçekleştiği bölgeyi gören kameraların kayıt yapmamış olmasının ve kameraların çalınmış bulunmasının aydınlatılması gereken bir husus olduğunu belirtti.

"Keşke bana silah çekmeseydi"

Müştekilerin aralarında olay öncesinde herhangi bir husumet bulunmadığı yönündeki beyanlarının ardından tutuklu sanık E.T., Mustafa Yerli'nin yeğeninin yaklaşık 8 ay önce iki yeğenini bıçakladığını belirterek, "Bu işi buraya getirenler bunlar" dedi. Olay sırasında Mustafa Yerli'nin yanında bulunan müştekilerden birinin kendisinin de vurulmak istendiğini savunan E.T., "Vurmak istesem o gün vururdum, silahımda 12 mermi vardı. Keşke Mustafa Yerli bana silah çekmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Çok da pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti; E.T.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMahkemeKayseriCinayetSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
20:55
Beşiktaş’ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11’i belli oldu
Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu
20:32
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
20:31
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir
Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 21:29:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri'de iş adamı cinayeti davasında sanık savunma yaptı, tutukluluk devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement