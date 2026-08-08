İşyerinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Oruçreis mahallesinde bulunan Keresteciler sitesindeki bir işyerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.