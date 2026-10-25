Kayseri'de jandarma 1 kilo 10 gram uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de jandarma 1 kilo 10 gram uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri\'de jandarma 1 kilo 10 gram uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Jandarma ekiplerinin Kayseri'de şüphelilere yönelik aramasında 1 kilo 10 gram uyuşturucu, 20 gram parçalanmış hap ve 1 hassas terazi bulundu. Aramaların ardından 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; G.Ç., K.S. ve M.Ç.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Şahıslarına ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde, 20 gram parçalanmış hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaKayseriGüncelSon Dakika

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