Kayseri\'de jandarma 1 kilo 10 gram uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; G.Ç., K.S. ve M.Ç.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Şahıslarına ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde, 20 gram parçalanmış hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.