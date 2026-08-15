Kayseri'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu

Kayseri\'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu
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Kayseri'de yapılan operasyonda 2120 paket kaçak sigara ve 2290 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 2 bin 120 paket kaçak sigara ile 2290 kilo nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda; bir şüpheli şahsın temin ettiği kaçak sigaraları şehirde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Ekiplerce düzenlenen operasyon neticesinde; M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 2 bin 120 paket kaçak sigara ve 330 kilo nargile tütünü ele geçirildi. M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu - Son Dakika

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