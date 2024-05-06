Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 22 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 22 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonu: 22 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içinde çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi ve 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 65 kilo nargile tütünü, 104 adet elektronik sigara likidi, 305 adet puro ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca aranan şahısların da yakalandığı bildirildi.

06.05.2024 09:49
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirilirken 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 65 kilo nargile tütünü, 104 adet elektronik sigara likidi, 305 adet puro, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca aranan şahıslar çerçevesinde ise 10 şüpheli ekiplerce yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olayda 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İlimiz genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 22 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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