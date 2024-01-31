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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri 16 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri 16 Aranan Şahsı Yakaladı

Kayseri\'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri 16 Aranan Şahsı Yakaladı

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 gün içerisinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bankacılık kanununa aykırılık ve SKM suçlarından aranan toplam 16 şahsı yakaladı.

31.01.2024 14:44
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadelede kentte kuş uçurtmuyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından son 3 gün içerisinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, 5411 sayılı bankacılık kanununa aykırılık ve 5607 SKM suçlarından aranan toplam 16 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri 16 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri 16 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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