Kayseri\'de Kamyonetin Motorunda Yangın, Su Tankeri Müdahale Etti

Kayseri'de kamyonetin motor kısmında çıkan yangına o sırada yoldan geçen belediyeye ait su tankeri müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; seyir halindeki 38 DA 920 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, durumu fark eden sürücü araçtan indi. Bu sırada bölgede bulunan Melikgazi Belediyesine ait su tankerinin sürücüsü yangını görünce hemen olay yerine gitti. Çıkan yangın, su tankeri sürücüsünün müdahalesi ile kısa süre içerisinde söndürüldü. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sönen araçta inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu kamyonette çekici ile kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ