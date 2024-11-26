Kayseri\'de Kar Yükü Ev Çatısını Çökertti, Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir evin çatısının karın ağırlığına dayanamayarak çökmesi sonucu evlerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaman Mahallesi'nde meydana gelen olayda; müstakil bir evin çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Evde yaşayan Hacı (60) ve Mediha Dinçer (58) çifti mahsur kalırken; ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, sağlık durumu iyi olan karı ve kocayı kurtararak tahliye etti. Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ