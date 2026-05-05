Kayseri\'de Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde kaldırımda karşılaşan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.K. (19) ile G.B. (16) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi A.K. yanında bulunan bıçakla G.B.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından G.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan şüpheli A.K. olay gerçekleştiği bölgeye yakın bir yerde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ