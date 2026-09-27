Kayseri'de kereste fabrikasındaki talaş briketleme makinası yangını söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de kereste fabrikasındaki talaş briketleme makinası yangını söndürüldü

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Kayseri\'de kereste fabrikasındaki talaş briketleme makinası yangını söndürüldü
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Kayseri Melikgazi'de kereste fabrikasındaki talaş briketleme makinasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma sonrası yangın tamamen söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kereste fabrikasında bulunan talaş briketleme makinasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı üzerindeki bir kereste fabrikasında bulunan talaş briketleme makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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