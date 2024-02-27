Kayseri'de Komşusunu Öldüren Kadının Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Komşusunu Öldüren Kadının Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri\'de Komşusunu Öldüren Kadının Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren 4 çocuk annesi kadının yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık S.A. ve avukatları ile müşteki Ö.C. ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Ölen M.C.'nin babası, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtirken, sanık S.A. ise pişman olduğunu ve beraatını talep ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

27.02.2024 15:00
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren 4 çocuk annesi kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık S.A. ve avukatları, ölen M.C.'nin babası müşteki Ö.C. ve avukatları katıldı. Duruşmada maktul M.C.'nin babası Ö.C. ifadesinde, "Benim çocuğumu böyle canice 4 çocuklu bir annenin tek başına öldürdüğüne inanmıyorum. Kendisine kim ya da kimler tarafından yardım edildiyse ortaya çıkmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık S.A. ise, kendisine kimsenin yardım etmediğini, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Akkışla ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kululu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda S.A., M.C.'ye (22) ateş açmıştı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.C., ambulansla kaldırıldığı Akkışla Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan S.A., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Komşusunu Öldüren Kadının Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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