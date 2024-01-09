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Kayseri'de kontrolden çıkan tır faciayı önledi - Son Dakika
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Kayseri'de kontrolden çıkan tır faciayı önledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra yol kenarındaki konteynıra çarptı. Sürücü yaralanırken, konteynırda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de kontrolden çıkan tır faciayı önledi
09.01.2024 - 19:12,  Güncelleme: 19:17
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan tır, refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra konteynıra çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, inşaata ait olan konteynırda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.Ö. idaresindeki 38 AL 836 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini deviren tır, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarında bulunan konteynıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın kupasından çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Öte yandan, bir inşaata ait olan konteynırda birilerinin bulunmaması da faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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